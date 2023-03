Brescia-Cagliari, Ranieri: "Pavoletti ha un fastidio. Pochi tiri? Pensiamo troppo"

Brescia e Cagliari sono pronte a sfidarsi in un match dal sapore di Serie A. Le due squadre stanno vivendo un momento differente. I padroni di casa non vincono da 13 giornate , dallo scorso 27 novembre contro la Spal, e si trovano al momento al diciottesimo posto in classifica. I sardi invece sono in zona playoff , ma sono reduci da tre pareggi di fila. Ranieri ha presentato la sfida in conferenza stampa .

Brescia-Cagliari, le dichiarazioni di Ranieri

L'allenatore ha subito fatto chiarezza sulla situazione infortunati: “Pavoletti ha un fastidio alla caviglia destra, è a riposo e non ci sarà. Falco è tornato in gruppo, Viola e Lella hanno continuato il lavoro personalizzato. Rog ha un'elongazione al polpaccio sinistro. Nandez? È una spina nel fianco, un determinato, trascina i compagni ed è un punto importante nella mia mente. Domani sera valuterò chi schierare contro il Brescia. Sarà una partita difficile, veniamo da un trittico dove c’è stato un bel attaccamento alla maglia e voglio vedere lo stesso al Rigamonti. Nel girone di ritorno non ci sono partite facili, voglio vedere una squadra veramente assatanata e determinata. Non voglio che la mia squadra molli, nel calcio bisogna essere concentrati e convinti perché se hai dato tutto per un risultato e poi quello non arriva dormi comunque sereno". Ranieri ha poi spiegato il motivo delle ultime prestazioni, in cui la squadra ha calciato poco in porta: "Quando ti mancano dei giocatori le difficoltà aumentano e paghi qualcosa. Riusciamo a creare degli episodi e chi è determinato a volere una cosa prima o poi la ottiene, basta volerla fortemente. È vero tiriamo meno in porta, ma abbiamo una solidità di squadra. Lapadula l'altra sera ha corso come un indemoniato. Veramente encomiabile, ma tutti quanti sono stati bravi. I centrocampisti? Prima di tirare in porta, ci pensano un po' di più. Ci sono dei tiratori invece più esperti, ma un fatto è dirlo un fatto è farlo. Piano piano recuperiamo tutti i nostri tiratori scelti".