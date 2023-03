Cagliari, Ranieri mantiene la promessa e Goldaniga lo esalta

Sotto gli occhi del presidente Tommaso Giulini è finita 5-0 l’amichevole disputata dal Cagliari sul campo della Villacidrese. In gol Prelec, Millico, Lovumbo, Azzi e Falco. Un pokerissimo con il Sudtirol nel mirino: scatta il conto alla rovescia per la sfida in programma sabato 2 aprile alle 14 all’Unipol Domus.