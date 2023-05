Cagliari, Ranieri: “Cosa ho detto ai ragazzi? Tra 11 giorni in vacanza”

Cagliari-Venezia, le dichiarazioni d Ranieri

L'allenatore prima di parlare del match ha parlato dei motivi che l'hanno portato ad accettare la proposta del Cagliari: "L'amore per questa terra e per questi tifosi mi hanno dato tanto all'inizio della carriera e ho pensato che non potevo essere egoista". Sulla partita: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi ovviamente era logico soffrire. L'importante però è aver portato a casa questo primo obiettivo. La tensione? La gestisco. Poi in questi momenti la vittoria e la sconfitta è talmente vicina che bisogna accettare tutto. Ai miei ragazzi ho detto che tra 11 giorni andiamo in vacanza e in qualunque caso dovranno essere soddisfatti. Siamo pronti a giocarcela con il Parma, mi auguro che le prossime partite saranno di livello come quelle del campionato. Ora è importante che i giocatori recuperino energie nervose"