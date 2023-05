Playoff Serie B, Cagliari in semifinale: Lapadula punisce il Venezia

Il Cagliari vince di misura contro il Venezia (2-1) e conquista la semifinale dei playoff di Serie B . I ragazzi di Ranieri giocheranno contro il Parma : andata fissata per il 30 maggio e ritorno per il 3 giugno. Protagonista del match Lapadula , che mette a segna la doppietta che alimenta il sogno Serie A.

Cagliari-Venezia, la partita

La squadra di Ranieri approccia meglio al match e passa in vantaggio dopo appena 14 minuti con Lapadula (Mvp della Serie B), che di testa si dimostra insuperabile. Assist del solito Nandez, che sulla destra si fa trovare sempre presente. Passano soli quattro minuti e l'attaccante peruviano fa il bis: buco clamoroso dell'ex Carboni, il numero nove ne approffita e di sinistro batte Joronen. Al 35' anche il Venezia si iscrive al match: Candela dalla destra trova Pohjanpalo, ma Radunovic è bravo a sbarrargli la strada in uscita bassa. A pochi istanti dalla fine del primo tempo Zappa spreca a tu per tu con il portiere il gol che poteva valere il match point. Nella ripresa i lagunari alzano il baricentro e accorciano le distanze al 52' con Pierini, bravo di testa a finalizzare un bel cross di Ellertsson. La squadra di Vanoli ci prova, i sardi soffrono ma staccano il pass per la semifinale dei playoff di Serie B dove troveranno il Parma.