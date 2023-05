Playoff e Playout Serie B: date, regole, promozioni e retrocessioni

Ultimi 90' del campionato giocati sul filo di lana in Serie B . Gli intrecci dei vari campi hanno portato a quella che è la classifica finale della stagione regolare. Ultimo turno che ha consegnato anche quelli che erano gli ultimi verdetti per quanto riguarda playoff , playout e retrecessioni . L'ultima squadra a salutare la B è il Perugia , che assieme a Spal e Benevento , sono arrivate nelle ultime posizioni. Cosenza e Brescia si contederanno la salvezza negli ultimi 180', mentre a sognare ancora un posto in Serie A sono: Bari , Parma , Cagliari , Sudtirol , Reggina e Venezia . Ecco tutti gli accoppiamenti e le date delle prossime partite.

Playoff Serie B: accoppiamenti e date

Pochi giorni e poi si tornerà di nuovo in campo per le squadre che ancora sognano l'ultimo piazzamento disponibile per andare in Serie A e raggiungere così Frosinone e Genoa, quest'ultima guidata da Gilardino che da subentrato ha fatto cambiare marcia ai rossoblù. I playoff si giocheranno in tre fasi: la prima è il turno preliminare a gara secca con le formazioni arrivate tra il quinto e l'ottavo posto. Nello specifico: Cagliari, Sudtirol, Reggina e Venezia. Si giocherà in casa della squadra meglio piazzata in classifica, che avrà due risultati su tre per passare (in caso di parità nei 90' si andrà ai supplementari e senza rigori). Superato il primo turno si andrà alla semifinali dove entraranno in gioco anche Bari e Parma (terza e quarta della graduatoria). Da qui alla finale le gare saranno tutte disputate tra andata e ritorno. Qui non vi saranno supplementari e in caso di parità nel doppio confronto passerà la squadra che ha ottenuto una posizione migliore nella regular season. Di seguito gli accoppiamenti e il programma completo:

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 26 maggio 2023 - Sudtirol vs Reggina

Sabato 27 maggio 2023 - Cagliari vs Venezia

Semifinali (andata e ritorno)

Lunedì 29 maggio 2023 - Sudtirol/Reggina vs Bari

Martedì 30 maggio 2023 - Cagliari/Venezia vs Parma

Venerdì 2 giugno 2023 - Bari vs Sudtirol/Reggina

Sabato 3 giugno 2023 - Parma vs Cagliari/Venezia

Finale (andata e ritorno)

Giovedì 8 giugno 2023

Domenica 11 giugno 2023

Playout Serie B: date e accoppiamento

Brescia e Cosenza si giocheranno l'ultima possibilità di restare in Serie B con i playout. Si disputeranno due partite, con il ritorno in casa dei lombardi per miglior posizionamento in campionato. In caso di parità dopo 180 minuti si giocheranno i supplementari e nel caso i rigori, visto che le due squadre hanno terminato a pari punti la regular season. Di seguito le date delle due sfide: