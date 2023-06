Pavoletti scatenato dopo l'impresa col Cagliari: post "hot" e MVP

"Meglio di una coppA B". A torso nudo, a letto, con al suo fianco la maglia del Cagliari a simulare le forme di una donna con l'ausilio della coppa, sollevata al cielo per la vittoria dei playoff di Serie B , nascosta dai colori rossoblù: Leonardo Pavoletti è scatenato sui social nel day after del successo al "San Nicola" contro il Bari .

Pavoletti al 94', Cagliari in Serie A e festa grande. Lunga una notte d i più. In un altro scatto, con una didascalia sempre particolarmente ironica, Pavoletti si è mostrato nel pieno dell'esultanza notturna al rientro in Sardegna, travolto da due ali di tifosi: "Sei appena atterrato a Cagliari e ti aspettano fiumi di birrAAA".

Pavoletti MVP della Serie B 2022/2023

E la festa continua perché Pavoletti è stato nominato MVP dei playoff della Serie B 2022/2023. I giornalisti dei broadcaster ufficiali della Serie B non hanno avuto dubbi nel votare Pavoletti per il peso specifico della sua giocata, decisiva per le sorti di una promozione che sembrava ormai non più alla portata. Pavoletti è stato premiato all'Unipol Domus di Cagliari dove è in corso di svolgimento la festa di premiazione dei rossoblù con la "Coppa Nexus", assegnata ai vincitori dei playoff della Serie B.