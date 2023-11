Catanzaro, Vivarini: "La Serie B è diversa. Venezia? Non siamo inferiori"

Giornata di vigilia per il Catanzaro , che domani alle 20.30 affronterà il Venezia al Penzo. Periodo di leggera flessione per i giallorossi, che dopo un più che positivo inizio di campionato hanno visto i risultati calare all'improvviso. Nelle ultime due gare, infatti, sono arrivate due sconfitte: prima col Como , poi quella nell'ultimo turno contro il Modena . Eppure la parola d'ordine deve rimanere "entusiasmo", come ribadito da Vincenzo Vivarini in conferenza stampa, per dar seguito a un avvio di stagione sorprendente.

Vivarini presenta Venezia-Catanzaro

Queste le parole del tecnico del Catanzaro alla vigilia del match contro il Venezia. "In B è tutto diverso, lo avevamo messo in conto a inizio stagione. I risultati iniziali sono stati fin troppo positivi, e di conseguenza abbiamo dato meno attenzione alla crescita della squadra. Nelle ultime settimane ci abbiamo lavorato in maniera più accurata, perché le nostre avversarie hanno cambiato approccio nei nostri confronti: ora come ora bisogna lavorare sulle cose che non sono andate al meglio. Veniamo da due settimane in cui abbiamo lavorato bene: già contro il Modena, rispetto alla gara col Como, ci sono stati dei progressi in termini di occasioni da gol e di attenzione in mezzo al campo. Bisogna alzare il baricentro della squadra, abbiamo avuto risposte buone: con Como e Modena abbiamo giocato alla pari, il risultato è stato spostato per centimetri. Sotto l’aspetto mentale queste due sconfitte non devono cambiare nulla, anzi dobbiamo esaltarci. In Italia si è soliti guardare soltanto il risultato, questo porta ad abbassare l’entusiasmo. Ho parlato ai ragazzi, gli ho detto che non bisogna perdere sicurezza, riusciremo a mostrare nuovamente le nostre qualità, serve anche un po' di fortuna. Il Venezia è forte, c'è la classifica a testimoniarlo, ma questa Serie B è equilibrata. Noi non siamo inferiori a loro: rispetto al Venezia abbiamo altri valori. Dovrà venir fuori la voglia stupire, dovremo farlo con determinazione. I loro principi di gioco non sono molto diversi dai nostri: proveranno a pressarci energicamente, andando uomo contro uomo senza tregua, e inoltre sono bravi palla al piede, provano sempre a giocare".