Vivarini, Catanzaro e obiettivi: "Continuiamo ad essere sbarazzini"

Palermo-Catanzaro, conferenza Vivarini

L'allenatore del Catanzaro ha presentato la sfida con il Palermo: "Ora pensiamo soltanto a questa partita. Il passato non conta più. Abbiamo ritrovato consapevolezza e sicurezza. Ci aspetta una partita proibitiva perché loro sono costruiti per obiettivi importanti, ma andremo la con la nostra mentalità e idea di gioco. Vengono da risultati poco esaltanti e sicuramente metteranno in campo cattiveria e determinazione oltre all'intensità per raggiungere il risultato".

In chiusura sull'obiettivo a lungo raggio: "Il Catanzaro è abituato a giocare sempre per vincere e a non fare calcoli. Siamo contenti di ciò che abbiamo ma anche il traguardo della salvezza è importantissimo. Rimaniamo concentrati su questo perché alzare l’asticella significherebbe creare problemi mentali alla squadra. Meglio continuare ad essere sbarazzini, a giocare con la stessa umiltà messa in campo nel derby e divertendosi: questa è la nostra filosofia ed è ciò che ci ha portato sin qui“.