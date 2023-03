Fabregas ritrova Buffon da avversario in B: il messaggio social

Prendi due campioni del calcio mondiale che pur avendo vinto tutto continuano ad amare follemente il calcio. Prendi Como e Parma , avversarie di turno nella trentesima giornata di Serie B , ed è subito magia, racchiusa in una stretta di mano e uno scambio di gagliardetti tra due capitani mica come gli altri: Cesc Fabregas e Gianluigi Buffon . Senza doversi perdere a fare l'elenco di tutti i titoli che hanno conquistato in carriera, tra club, nazionali spagnola e italiana, al "Senigaglia" è andato in scena una sorta di amarcord a occhi aperti.

Fabregas, il messaggio su Instagram a Buffon: "Felice di rivederti"

Neppure il tempo di tornare negli spogliatoi per esultare con i suoi compagni di squadra per il successo per 2-0 sugli emiliani (gol di Cerri e Arrigoni, -3 dai playoff), che Fabregas ha postato una storia su Instagram mentre stringe la mano a Buffon pronto a donargli il gagliardetto del Parma prima dell'inizio della partita: "Felice di rivederti. Campione" con tag di rito. E ancora: "Football is amazing also for moments like this", "Il calcio è meraviglioso anche per momenti come questo".