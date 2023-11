Fabregas, il Como e il debutto: "Non era previsto, io qui per 30 giorni..."

Como-FeralpiSalò, conferenza Fabregas

Le prime parole di Cesc Fabregas sono state per ringraziare Longo: "Ha svolto un grande lavoro qui, è arrivato in un momento di difficoltà e ha portata la squadra dove è ora". Sulla gara con la FeralpiSalò: "Io non giocherò (ride n.d.r.). La formazione non l'ho ancora decisa. Dovrò fare valutazioni importanti e mi dispiacerà escludere qualcuno, tutti stanno bene ma è importante anche l'approccio dalla panchina. In campo voglio una squadra che faccia emozionare i tifosi. Ho un'idea di calcio diversa rispetto a quella di Longo, non è detto che sia meglio o peggio ma soltanto il campo potrà dimostrare se saremo sulla strada giusta".

Sugli obiettivi: "Sono qui per la società perché ha in mente un obiettivo e vogliamo raggiungerlo. Ho ritrovato un gruppo forte e di grande cuore. Conosco bene tutti e i ragazzi sono stati molto disponibili a lavorare. Non posso stravolgere tutto in poco tempo, lo faremo passo dopo passo pensando che solo il lavoro può portarci a determinati obiettivi". Sulla condizione: "Ho tutti a disposizione compreso Cerri che sta lavorando bene". In chiusura sulla chiamata del Como: "Sono qui per trenta giorni poi vedremo, non mi pongo obiettivi futuri. La chiamata è arrivata domenica pomeriggio, non era preventivato".