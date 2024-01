Como, cura Roberts: garantisce Titì Henry

Roberts, stessa linea di Fabregas

Ma il suo ingaggio non significa cambiamento di linea. Che è dettata ancora da Fabregas, con Roberts – lo ha detto in sede di presentazione – che si inserisce come capoallenatore in uno staff: «Ho avuto responsabilità nella mia carriera come direttore tecnico, spesso ho avuto l'ultima parola. La formazione? La faccio io, certamente». Le sue idee ricalcano quelle della gestione di Fabregas: possesso palla, con l'idea di dominare la partita. Ma anche aperture importanti, per velocizzare la manovra: «Quando si può far male in tre passaggi, perché impiegarne trenta? La squadra deve capire quando si può». Un lavoro partito dopo la sostituzione di Longo, non immediato. La squadra, in questo senso, ha fatto fatica ad essere dominante nel recente passato. Ma a Cosenza e (soprattutto) in casa con lo Spezia si è avuta l'idea di una trasformazione.