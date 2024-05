"Il sistema calcio? È fallito. Hartono proprietà solida, Serie A con Fabregas"

Le parole rilasciate ai microfoni di "Radio Anchi'io Sport" su "Rai Radio Uno" da parte del ds del Como Carloalberto Ludi, analizzano a trecentosessanta gradi l'operato della società: tra investimenti finanziari ed il cambio Longo-Fabregas in panchina che ha contribuito al raggiungimento della promozione diretta in Serie A che mancava da oltre vent'anni. Le radici della squadra sono solide ed il contesto operativo in cui si ritrova il Como fa ben sperare in vista del grande ritorno in Serie A, con il Sinigaglia - definito come "uno degli stadi più belli d'Europa" dal ds dei lariani - che tornerà ad ospitare le grandi della massima serie italiana, riportando il calcio che conta in riva al lago di Como.