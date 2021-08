Cosenza, arrivano Del Favero e Minelli in prestito dalla Juve

COSENZA - Il Cosenza in 2 comunicati, ha ufficializzato 2 arrivi dalla Juventus in prestito: il portiere Mattia Del Favero e del difensore Alessandro Minelli. Ecco la nota relativa a Del Favero: "La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Del Favero, proveniente dalla Juventus Football Club. Il portiere, nato a Firenze il 5 giugno 1998, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contropzione, fino al 30 giugno 2022. E’ cresciuto proprio nelle giovanili del club bianconero, con cui ha collezionato 13 presenze nella UEFA Youth League. Nelle ultime stagioni ha militato nelle file del Piacenza, del Pescara e della Juventus U23. Al suo attivo ha anche una presenza nella Nazionale Under 21. Del Favero è ora pronto a vestire la maglia rossoblù in vista del prossimo campionato di Serie B!".