Serie B, Cosenza: Pierpaolo Bisoli è il nuovo tecnico

COSENZA - Pierpaolo Bisoli è il nuovo allenatore del Cosenza . Sarà il tecnico ex Cesena a cercare di risollevare le sorti di una squadra in crisi e che cercherà fino all'ultimo di centrare l'obiettivo salvezza. Bisoli , è il terzo allenatore della stagione dopo Zaffaroni e Occhiuzzi .

Il comunicato del Cosenza

"Pierpaolo Bisoli è il nuovo allenatore del Cosenza Calcio. Il neo tecnico dei rossoblù, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022, sarà presentato nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara di sabato mattina allo stadio San Vito-Marulla e a seguire la partenza per Como, dove i Lupi scenderanno in campo domenica 20 febbraio alle ore 15 e 30. Con Bisoli (Responsabile Prima Squadra) sono stati ingaggiati inoltre Danilo Chiodi (Allenatore in Seconda Prima Squadra) e Marco Bizzarri (Allenatore Portieri Prima Squadra)".