Cosenza da playoff: si può fare

TORINO - E adesso forse, qualcuno dovrebbe chiedere scusa a patron Guarascio. Mantiene in B il Cosenza dal 2018, pur non disponendo certo di grandi risorse. In questi anni è sempre stato nel mirino, non solo della tifoseria. Ha affrontato e superato situazioni difficili: salvezze rocambolesche e diventate leggendarie perché maturate quasi sempre sul filo di lana, nonostante le stagioni fossero segnate da pesanti contestazioni e pure col San Vito-Marulla spesso lasciato vuoto dalla tifoseria sul sentiero di guerra. Ma il suo Cosenza è sempre lì, sul pezzo. Anzi, quest’anno si sogna perché s’è deciso di alzare l’asticella e ci sono tutti i mezzi per riuscirci. La mossa fondamentale che ha cambiato volto alla stagione è maturata subito dopo la fine della scorsa annata. Ed è stata quella di convincere un nome di grido come quello di Tutino a tornare a Cosenza per rilanciarsi, essere il giocatore che il meglio di sé

aveva dato prima per i rossoblù (promozione dalla C e successiva salvezza) e poi da protagonista nell’ascesa in A della Salernitana nel 2021. Ottenuto Tutino in prestito dal Parma (gli emiliani avevano capito che solo nella “sua” Cosenza l’attaccante poteva rilanciarsi) il suo nome ha fatto da catalizzatore dei successivi acquisti. Tipo Canotto, che ha firmato la storica vittoria di Palermo (unico ko finora rimediato dai siciliani). Per non parlare del ritorno di Marras, altro giocatore fondamentale, dotato di un estro unico, avesse 5 anni di meno sarebbe un pezzo ambito di ogni sessione di mercato. Ma anche la scelta di puntare su Caserta in panchina, s’è rivelata azzeccatissima.