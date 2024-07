Il Cosenza di Alvini: tutto da scoprire

TORINO - Il Cosenza riparte da Massimiliano Alvini, non riuscendo, per ragioni economiche, a trovare l’intesa per confermare in panchina William Viali, passato alla Reggiana a sostituire Alessandro Nesta, salito in A al Monza. Incuriosisce rivedere in panchina un allenatore come Alvini che viene dal basso, che sa che cos’è la gavetta, che è arrivato ad allenare in A (la Cremonese) ma che nelle sue ultime esperienze ha vissuto blackout difficili da spiegare: oltre a quello di Cremona, anche la successiva esperienza con lo Spezia è stato un flop non da poco. In entrambi i casi però, le attenuanti non mancavano. Quella Cremonese che era stata portata in A da Pecchia e che ereditava nel 2022, comunque giocava un buon calcio ma faticava a vincere. Lo Spezia con cui iniziò la scorsa stagione invece, era zavorrato dagli stessi big che avrebbero dovuto farlo volare, con poca voglia di misurarsi con la B, categoria che affrontavano al peggio delle loro possibilità. Dunque, forse ha fatto bene il Cosenza ad affidarsi ad Alvini, ripensando, magari, alla sua esperienza precedente, quella del Perugia 2021/22, squadra che seppe stupire tutti e che, senza discutibilissime decisioni arbitrali avverse, chissà dove sarebbe arrivato, ben oltre la qualificazione ai playoff, dai quali usciva al primo turno, a Brescia, ancora una volta per colpa di un arbitraggio contrario, come se si fosse deciso che quel Perugia più di tanto non dovesse ascendere. Però, per restare a quella squadra, che dovrebbe fare da modello anche per il Cosenza che verrà, con ogni probabilità, ad Alvini dovrà essere dato il tempo per seminare, perché in confronto al calcio più arioso di Viali, si dovrà passare a un football da combattimento: difesa a tre, mediana robusta, un trequartista (non sempre schierabile, dipenderà dall’avversario) a supporto di due punte di ruolo. Già, ma che squadra troverà Alvini? Molto, per non dire quasi tutto, ruota intorno alla più che probabile cessione di Tutino. Un anno fa, riportandolo a Cosenza, si fece un’operazione formidabile che ha dato la possibilità a un talento indiscutibile di esprimersi - finalmente - secondo le sue possibilità, andando oltre ogni più rosea aspettativa, tant’è che Tutino è stato vice capocannoniere della B con 20 reti, secondo solo al re Pohjanpalo. Una annata indimenticabile che ha portato tante attenzioni su di lui: finora, il suo nome viene associato a svariate squadre di B ma non si capisce perché Tutino non possa essere testato in quella Serie A che di fatto non conosce, avendola appena sfiorata nel lontano 2019 col Verona. Tutino che è stato riscattato a fine stagione dal Parma per 2.5 milioni e che, come minimo, andrebbe rivenduto per il doppio a una squadra di A ma è probabile che ci si debba accontentare di una cifra più ridotta che offrirà una squadra di B. Peccato, perché è dalla plusvalenza che si realizzerà che il Cosenza troverà i soldi per fare una squadra che possa almeno salvarsi senza troppi patemi. Per quel che riguarda il mercato, finora, si annota come si parli solo di rossoblù del Cosenza in uscita: oltre a Tutino, elementi come Voca e Marras, hanno le loro richieste. Però il primo colpo dei lupi silani, lascia ben sperare: è l’ivoriano Christian Kouan, 24 anni, che proprio con Alvini, nel Perugia, fece forse le cose migliori in carriera e che non meritava il dimenticatoio della C: può essere l’uomo in grado di spezzare le partite, giocando fra le linee sa essere come minimo ficcante.