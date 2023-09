Cremonese, addio Ballardini: ufficiale l'esonero, pronto Stroppa

Un inizio di stagione traballante, con una sola vittoria in campionato. Un rendimento al di sotto delle aspettative per la Cremonese , che ha così deciso, dopo il 2-2 in rimonta in casa della Reggiana , di esonerare Davide Ballardini: al suo posto pronto Giovanni Stroppa.

I grigiorossi, indiziati ad essere una delle squadre più accreditate per provare a salire (in questo caso risalire) in Serie A, hanno deluso le aspettative.

Cremonese: Ballardini esonerato, è ufficiale

Questo il comunicato ufficiale da parte della Cremonese che ha annunciato di aver sollevato Ballardini dall'incarico: "U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Ballardini. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal suo arrivo a Cremona". Appena 6 punti in 5 gare, un turno di Coppa Italia superato solo ai tempi supplementari contro il Crotone, attualmente in Serie C. Un cammino con troppi bassi che è costato caro a Ballardini. Al suo posto arriverà Stroppa.