Diretta Frosinone-Parma ore 20.30: dove vederla in tv, streaming e le probabili formazioni

Il Frosinone dopo il pareggio di Palermo è pronto a tornare in campo al Benito Stirpe per affrontare il Parma. La squadra di Grosso per scappare ulteriormente in vetta, quella di Pecchia per superare la contestazione e l'altalena di risultati dopo la sconfitta contro l'Ascoli. Una partita con tanta qualità sul terreno di gioco e dove ci sarà anche la possibilità di vedere contro Grosso e Buffon, ex compagni alla Juventus e campioni del Mondo in Germania nel 2006. Amici, ma avversari per 90'.