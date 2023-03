Mulattieri, il pianista del Frosinone: l'idolo Milito, l'Inter e il sogno Serie A

Testa sulle spalle, ragazzo per bene e con tanta voglia di migliorarsi. Una breve descrizione di Samuele Mulattieri , attaccante del Frosinone , in prestito dall'Inter , capace in questa stagione di trascinare i ciociari in testa al campionato. Non è il solo one man show della formazione di Grosso , ma è una sinfonia perfetta di un'orchestra gestita in modo ottimale dal direttore in panchina. Paragoni con la musica non casuali visto che il classe 2000 ha nel pianoforte una delle sue più grandi passioni. Dall'U21 all'Inter con cui ha suonato qualche pezzo assieme al compagno De Vrij . Non solo campo, dunque, la crescita dell'attaccante passa anche dalla tranquillità e serenità con cui vive il momento anche fuori. Dieci gol in stagione e Frosinone sempre più primo in classifica: il sogno Serie A e in futuro, perché no, quello di tornare a vestire il nerazzurro.

Frosinone, la corsa continua con Mulattieri

Contro il Venezia, Mulattieri del Frosinone ha trovato una doppietta fondamentale per il risultato finale. Il 3-0 maturato allo Stirpe ha permesse ai gialloblù di continuare a volare in testa alla classifica. La sua miglior stagione in Italia dopo le sei reti segnate a Crotone nella passata annata, conclusa poi con la retrocessione. Testa al Frosinone ma con uno sguardo sempre ai colori nerazzurri. "Mi ispiro a Milito" dice nel posto partita, che lo ricorda per movenze in campo e anche per il primo dei due gol segnato proprio contro i lagunari. La corsa verso l'area, eludere la marcatura del difensore e un destro potente sul secondo palo. Una rete simile, ma da posizione opposta, a quella del Principe nella finale di Champions al Bernabeu, ovviamente con le dovute proporzioni.

Un lavoro, quello con Grosso, che lo sta portando a essere sempre più letale sotto porta con movimenti giusti e importanti per la squadra. La voglia di migliorarsi nonostante stia facendo vedere grandi cose è il punto fondamentale per la sua crescita e quando si parla di futuro, il primo pensiero è a terminare la stagione al meglio con il Frosinone. Chiaro che l'Inter, da tifoso anche, resta nelle idee: "Sarebbe un sogno, ma penso al presente". Il Frosinone, seppur manchino ancora dieci giornate, vede la Serie A e lo fa anche con le prodezze del classe 2000 cresciuto a La Spezia e andato in Olanda per la prima esperienza tra i pro.