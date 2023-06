Grosso e il Frosinone, l'emozionante lettera d'addio

Dopo giorni di riflessioni, in cui la società gli aveva anche proposto il rinnovo e l'opportunità di restare per la sua prima avventura in Serie A, il tecnico ha deciso di salutare il Frosinone e ripartire con una nuova avventura. Bellissima la lettera che l'ex Juve Primavera, tra le altre, ha scritto per ringraziare il cub, i giocatori, lo staff e i tifosi dopo questi anni in ciociaria.

Frosinone, il saluto di Grosso

L'emozionante lettera scritta da Fabio Grosso al club: "Ciao Frosinone, porterò dentro di me, per sempre, il 'percorso' di questa magica avventura! GRAZIE PRES (così la chiamavo...) per le modalità con cui mi ha fatto lavorare, con la Sua giusta presenza e al tempo stesso serenità e fiducia. GRAZIE DIRE (e Piero), con la vostra competenza e vicinanza avvete reso semplici giornate difficili. GRAZIE al MIO staff, a Manu e allo staff medico, a Max, Fede, Gianni e Manu, per avermi supportato ma soprattutto sopportato ogni giorno! GRAZIE ai miei 'angeli custodi' 'addetti al materiale'. GRAZIE A TUTTI I MIEI CALCIATORI, ragazzi speciali dal cuore gigante... avete fatto qualcosa di straordinario! GRAZIE a tutte le persone che lavorndo nel mondo "Frosinone"..non mi avete mai fatto mancare un sorriso! Infine, non ultimi, GRAZIE A VOI, TIFOSI, per avermi sostenuto in ogni momento ma soprattutto per aver fatto la cosa più bella che potevate fare... farmi sentire a CASA dal primo giorno! Ho dato tutto me stesso con passione, dedizione ed onestà, ho ricevuto quello che mai mi sarei aspettato di ricevere...Amore. GRAZIE, occuperete sempre un posto speciale nel mio cuore".