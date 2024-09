Frosinone, Angelozzi svela: “Volevo Savona e Hasa, sul rapporto con la Juve…”

Il dirigente ha risposto così ad una domanda sui rapporti con la Juventus , sugellati dall'ultima operazione per Pecorino : "Con la Juve c'è sicuramente un ottimo rapporto. Quest'anno volevo Savona , ma sta giocando titolare lì. Avevamo scelto calciatori che giocano in Serie A . Hasa anche lo volevo, ma quando chiama la Serie A diventa dura. La Juve si era comunque messa disposizione. Uno lo abbiamo preso ed è Pecorino. C'è un bel rapporto, ma cosi come con altre squadre. Veniamo tanto apprezzati per il lavoro svolto".

Frosinone, Angelozzi: "Il mio obiettivo sono le plusvalenze come Gatti"

Angelozzi si è poi espresso sui possibili rimpianti di questo mercato, con la cessione di Cuni al Rubin Kazan ormai ad un passo: "Non c'è l'ho mai un rimpianto, se uno non può venire amen. Dipende da tante cose, mi dispiace solamente dar via Cuni perché per me è un giocatore forte che ha grandi potenzialità. Non mi piace trattenere un calciatore contro voglia. Per il bene della società vorrei sempre valorizzare al massimo i calciatori, più plusvalenza facciamo e meglio è. Io puntavo a farlo diventare un Gatti, un Brescianini. Anche Vivarini stravedeva per lui, ma giocava svogliato perché con la testa non c'era. L'anno scorso senza fare gol vedendolo tutti i giorni in allenamento vi posso dire che è fortissimo. Lui aveva ogni giorno un problema e diventa stancante anche per i compagni. Fidatevi che è molto forte".

