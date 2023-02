Gilardino: "Modena bravo ma il Genoa la poteva vincere"

Un'altalena di emozioni. Modena-Genoa , posticipo della venticinquesima giornata di Serie B , si è conclusa sul risultato di 2-2 a l termine di novanta minuti, più recupero, densi di emozion i. Ospiti in vantaggio con un gol di Dragusin , ripresi da Strizzolo e sotto per effetto di un autogol di Puscas , prima che Bani pattesse i conti a margine di una prolungata superiorità numerica nella ripresa (rosso diretto per Oukhadda ).

Modena-Genoa, le parole di Gilardino

Nella sala stampa dello stadio "Braglia" l'analisi dell'allenatore dei liguri, Alberto Gilardino: "C’è rammarico per non aver chiuso la partita dopo averla sbloccata subito, ma anche dopo il vantaggio del Modena ho sempre avuto la sensazione che potessimo rimontare. Con l’uomo in più, dopo essere andati sotto, è arrivato il pareggio. Meritato perché abbiamo creato tanto. C’era anche la possibilità di vincere. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno dimostrato voglia e consapevolezza di andare a riprendere la partita. La Serie B è così. In trasferta devi sempre farti trovare pronto. Complimenti al Modena, che ha fatto una grande gara. Stimo Tesser, che allena una squadra in salute che ha giocatori forti per la categoria. C’è stata una cornice di pubblico incredibile con lo stadio pieno".