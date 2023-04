Genoa-Gilardino, guasto d'amore: record a Marassi e rincorsa al Frosinone

Clima infuocato a Genova. La piazza rossoblu ribolle di passione, una squadra che grazie alla cura Alberto Gilardino si è ritrovata e che nell'ultimo incontro con la Reggina ha raggiunto anche il record di presenze stagionali: superata quota 30.000 spettatori. Un vero e proprio "Guasto d'amore", come canta Bresh in quello che è diventato l'inno del Genoa e che viene cantato a squarciagola prima di ogni gara casalinga.

Genoa, rincorsa al Frosinone

Una passione che aumenta anche grazie alla rincorsa per il primo posto in classifica nel campionato di Serie B. I rossoblu di Alberto Gilardino vengono infatti da una striscia di risultati positivi di 8 gare, ma soprattutto da 4 vittorie consecutive, l'ultima contro la Reggina dell'amico Inzaghi. Una serie di successi che, abbinati al periodo complicato del Frosinone dell'altro campione del mondo, Fabio Grosso, ha portato il Genoa a soli 4 punti dalla vetta nonostante il punto di penalizzazione. I gialloblu sono reduci da appena 2 pareggi nelle ultime 3 giornate, e il vantaggio accumulato nei mesi precedenti è quasi totalmente svanito. Gilardino, grazie ad un gioco propositivo, a una squadra compatta e alla valorizzazione di una rosa già di valore, è riuscito a far rinascere il Genoa, a far riesplodere l'amore della piazza che si era parzialmente affievolito dopo la retrocessione in B e il difficile inizio con Blessin, e a dare ancora una speranza per la vittoria del campionato. Una speranza coltivata anche dall'aiuto che dà il calendario: nella penultima giornata di campionato, infatti, ci sarà proprio lo scontro direttore tra Frosinone e Genoa al Benito Stirpe. Appuntamento il 13 maggio, a quasi un anno esatto da quella partita col Napoli che volle dire Serie B. L'operazione rimonta prosegue con fiducia, nel segno di Alberto Gilardino e di un continuo, costante, perpetuo Guasto d'amore ogni volta che gioca il grifone.