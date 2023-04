Como-Genoa, conferenza Gilardino: "Inseguiamo un sogno. Sudtirol-Bari..."

Niente turno nel weekend per la Serie B . Il campionato cadetto scenderà in campo per la trentaduesima giornata nel lunedì di Pasquetta. Tra le sfide in programma anche quella tra Como e Genoa , con i rossoblu che vengono da un periodo a dir poco positivo e che stanno lanciando il guanto di sfida al Frosinone primo in classifica , avendo recuperato diversi punti e con i ciociari distanti appena 4 punti. Un occhio, però, anche alle spalle, con Sudtirol e Bari all'inseguimento ma con altoatesini e biancorossi che saranno contro nel prossimo turno.

Como-Genoa, le parole di Gilardino

A presentare il match contro il Como nella consueta conferenza stampa pre gara il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino: "Sarà la prima di 7 finali. Dobbiamo basarci sulla continuità che abbiamo avuto nelle ultime partite. Dobbiamo scendere in campo con la voglia di determinare: è questo lo spirito da avere per raggiungere un sogno tutti insieme. Boni ha riportato un problema al viso, sta cercando di recuperare ma non è semplice: lo valuterò nelle prossime ore. Boci sta recuperandi ma non sarà tra i convocati. Davanti invece avremo tutti a disposizione: le punte stanno scalpitando e per me è un segnale positivo. Sturaro ha avuto un risentimento, sta provando a rientrare il prima possibile, spero di averlo a partire dalla prossima partita. Tenere la testa focalizzata? Sarà fondamentale, questo va oltre gli aspetti tecnici, tattici e fisici. In rosa ho calciatori di esperienza che si assumono determinate responsabilità ma anche giovani che giocano in maniera spensierata. Lunedì ci sarà Sudtirol-Bari? Pensiamo a noi, non a quanto succede sugli altri campi".