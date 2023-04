Genoa-Perugia, conferenza Gilardino: "A Como non siamo stati presuntuosi"

Alberto Gilardino rialza il Genoa e lo invita a reagire. Dopo il pari beffa (2-2) subito a Como, che ha permesso al Bari di accorciare a 4 i punti di ritardo sul secondo posto e lo ha fatto scivolare a -6 dalla capolista Frosinone, i grifoni sono pronti a ospitare il Perugia in lotta per non retrocedere. Alla vigilia del match valido per la trentatreesima giornata di Serie B in programma domani, 15 aprile alle 14 allo stadio "Ferraris", si è tenuta la conferenza stampa dell'allenatore dei liguri.

Genoa-Perugia, Gilardino: "Avanti con spirito di sacrificio" Gilardino, che ha recuperato Bani ha esordito parlando della voglia di riscatto del Genoa: "Abbiamo voglia di giocare una partita importante davanti al nostro pubblico, di affrontarla nel migliore dei modi. Siamo consapevoli di quanto fatto fino a questo momento e dell'importanza della gara. Se siamo arrivati a questo punto è grazie a un percorso di sofferenza e sacrifici. Sono cosciente che la Serie B è un campionato difficile. Per vincere ci sarà da battagliare fino alla fine. La posta in palio è alta, ma per noi come per tutti gli altri".

Genoa-Perugia, le dichiarazioni di Gilardino Cancellare Como: "Bisogna restare concentrati fino al 98' e oltre, ma non c'è stata presunzione perchè non è nell'animo dei ragazzi. Ci sono stati degli errori che abbiamo analizzato. C'è stata amarezza per non aver conquistato il bottino pieno. Abbiamo, però, archiviato la partita analizzando gli errori e le molte cose buone fatte".

