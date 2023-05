Dragusin, trascinatore del Genoa e in Serie A ritrova la Juve

Genoa, monumento per Gilardino: la A è sua

Genoa, Dragusin e la sfida alla Juve

Ancora deve terminare il campionato, mancano 180' in Serie B, ma il Genoa ora può già pensare al futuro e a programmare al meglio il ritorno nella massima serie. Tra i tasselli difensivi per la prossima stagione c'è senza dubbio Dragusin. Il classe 2002 ha vissuto un anno davvero importante e in Liguria sembra aver trovato l'aria giusta per crescere. Nella corsa alla promozione c'è anche il suo zampino: quattro le reti realizzate, tutte negli ultimi tre mesi, che hanno portato punti alla causa rossoblù. Il rumeno si è riscoperto anche goleador, ma questo è frutto della fiducia e del lavoro svolto dal difensore. Il centrale ritrova così la Serie A dopo avervi giocato con Juventus, Salernitana e Sampdoria. Poche le presenze e la necessità di trovare minutaggio. Ecco perché la Juve l'ha mandato in prestito al Genoa, che ha già fatto scattare l'obbligo di riscatto. Nella prossima stagione i bianconeri se lo ritroveranno da avversario, dopo averlo visto crescere in casa tra Primavera e Under 23.