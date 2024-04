Lecco, Di Nunno cambia ancora: via Aglietti, c'è un ritorno in panchina

Nuovo cambio in panchina per il Lecco. Il patron Di Nunno dopo il pari contro il Cittadella ha deciso di esonerare anche Alfredo Aglietti. Il tecnico da quando è arrivato non è riuscito a far svoltare la squadra, attualmente ultima con soli 22 punti e la salvezza al momento è una vera e propria impresa. La società ha scelto di ripartire ancora da Malgrati, già in panchina in coppia con Bonazzoli fino a qualche mese fa. L'allenatore avrà una deroga di 30 giorni per poter allenare da solo, come successo con Fabregas al Como.