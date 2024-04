Bianco-Modena, avventura finita: l'ex Juve è stato esonerato

La sconfitta contro il Catanzaro è stata fatale per Paolo Bianco. Il Modena ha deciso di esonerare il tecnico, arrivato in estate dopo aver lasciato il ruolo di collaboratore alla Juventus. Il 3 a 1 subito da Iemmello e soci ha aperto un campanello d'allarme e la società dopo averci pensato ha optato per la soluzione del cambio di guida in panchina. In generale l'allenatore dei canarini ha pagato un periodo non proprio positivo perché, dopo il successo prestigioso nel derby contro il Parma (3-0 n.d.r.), sono arrivate ben undici gare senza una vittoria: 8 pareggi e tre sconfitte per un bilancio che ha visto crollare in classifica i modenesi, ora soltanto a quattro punti dalla zona playout e in attesa di capire i risultati delle squadre invischiate nella parte bassa della classifica.