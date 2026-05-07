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Banzato jr. esclusivo: "Il Padova da amare"

Parla il vice presidente: è figlio del neoproprietario. "Abbiamo ambizione e grande tifo"
Riccardo Solfo
1 min
Banzato jr. esclusivo: "Il Padova da amare"

Nato il 10 novembre 1994, 20 anni dopo il suo idolo Alex Del Piero (lui il 9 novembre), che proprio a Padova si è fatto notare dalla Juventus, la squadra per la quale fin da piccolo ha tifato Giovanni Banzato. Il cognome è pesante, come il business della famiglia proprietaria del gruppo Acciaierie Venete da 1800 dipendenti con 1miliard

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