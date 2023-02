Da Palermo a Sanremo: che regalo di Brunori per Colapesce e Di Martino!

Consegna speciale: la maglia di Brunori dalla spiaggia di Mondello al teatro Ariston

E sì, perché Colapesce e Di Martino, in gara nella settantatreesima edizione del Festival della canzione italiana con il loro brano "Splash" (scelto, ovviamente, come colonna sonora a corredo del montaggio, ndr) sono palermitani doc e tifosissimi del Palermo. La loro squadra del cuore, che si appresta ad affrontare in trasferta il Genoa domani, 10 febbraio, nella gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie B. Calcio d'inizio alle 20:30. Impegnati nella serata dei duetti Colapesce e Di Martino non potranno assistere alla partita, ma si consolano con la maglia del goleador argentino, entrato nel giro della Nazionale grazie ai suoi numeri da record e per volontà del Commissario Tecnico Roberto Mancini. Un cadeux certamente gradito, come dimostrato dal sorriso a trentadue denti con cui i due lo hanno ricevuto.