Palermo, Corini: "Col Frosinone rivincita del 2018? Ecco come dovremo viverla"

Reagire: è questo il diktat in casa Palermo dopo la sconfitta patita a Marassi contro il Genoa di Alberto Gilardino. Subito, però, un nuovo appuntamento impegnativo per i rosanero: al Renzo Barbera arriva il Frosinone capolista e in fuga solitaria, con 12 punti di vantaggio sul Genoa secondo e con un filotto di 6 vittorie consecutive. Niente paura però per il Palermo, che crede nelle proprie qualità e vuole subito rialzarsi.

Corini su Frosinone e playoff del 2018

A infondere voglia di rivalsa nell'ambiente alla vigilia di un big match così importante ci ha pensato proprio il tecnico rosanero, Eugenio Corini: "Siamo arrabbiati per aver perso a Genova: dopo la sconfitta ho chiesto ai ragazzi se fossero incazzati per aver per perso e mi hanno risposto di sì. Li ho visti carichi: quando capisci di aver fatto un certo tipo di prestazione senza portare a casa il risultato vuol dire che si deve fare uno step in consapevolezza. La spinta emotiva trovata nelle ultime giornate spero ci porti a battere ogni record di presenze al Barbera: se i tifosi saranno allo stadio è perché stanno apprezzando quanto stiamo facendo. Il Frosinone sta sicuramente facendo un campionato a parte, ne ha vinte 6 di fila nonostante fossero tipologie di partite differenti. Faccio i complimenti a Grosso. Hanno giocatori importanti, dovremo essere equilibrati: sto valutando tante cose viste anche le assenze per squalifica di alcuni calciatori. Potenzialmente è una partita aperta, capita che le squadre però partano chiuse perché si rispettano. Palermo-Frosinone del 2018? A suo tempo l'ho vista, ma non dobbiamo alimentare troppo la sete di rivincita. Va tenuto sempre conto del sentiment dei tifosi, ma restando lucidi davanti un avversario forte".