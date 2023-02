Diretta Palermo-Frosinone ore 14: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

I rosanero per riscattare la brutta sconfitta contro il Genoa, i gialloblu per consolidare il primato in classifica e allungare ancora. Palermo-Frosinone sarà una sfida ad alta quota tra due squadre che stanno esprimendo un bel calcio e che, seppur per motivi differenti, necessitano dei 3 punti. Tanti gli spettatori attesi al Barbera per il match tra le due squadre. Sfida nella sfida quella tra i due allenatori, Corini e Grosso. Il tecnico rosanero è stato chiaro alla vigilia: dimenticare la finale playoff 2018 e guardare avanti.