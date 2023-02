Sudtirol-Palermo, Corini e i dubbi di formazione: "Out Verre e Valente, in attacco..."

Il Palermo vuole dare continuità alla bella prestazione contro il Frosinone . Il pareggio contro la capolista ha dato nuova linfa e consapevolezza alla squadra di Corini . I rosanero ora sono attesi dalla trasferta difficile del Druso contro il Sudtirol . Un vero e proprio scontro diretto visto che le due squadre sono in piena lotta per la zona playoff. I siciliani proveranno a fare risultato pieno per accorciare proprio su gli altoatesini. Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa in vista del match.

Sudtirol-Palermo, le parole di Corini

Corini ha iniziato la conferenza analizzando il Sudtirol e la sua squadra: "Questa squadra deve essere ambiziosa, adesso abbiamo una grande opportunità per dimostrare chi vogliamo essere. Questo mini-ciclo che sta per iniziare può essere un momento chiave. Sudtirol? Loro si difendono e sono pronti a ripartire e farti male. Dobbiamo stare attenti alle ripartenze. Quando vinsero qui sembrava fosse successo il finimondo. Stanno dimostrando attitudine. Negli ultimi anni hanno sempre giocato per vincere, lo scorso anno hanno totalizzato novanta punti e avevano la difesa migliore in Europa. Bisoli ha lavorato su queste basi".

Dopo l'analisi sugli avversari, Corini ha parlato dei singoli: "Non ci saranno Valente e Verre, ma la rosa è strutturata per sopperire a queste grandi mancanze. Cambieranno la caratteristiche in campo ma non il modo nostro di interpretare la partita. Ho delle scelte obbilgate viste le assenze e la condizione di alcuni giocatori. Abbiamo recuperato Vido e Masciangelo, quest'ultimo lo sto iniziando a vedere in maniera diversa. In attacco ho già deciso, so come inizieremo. Tutino e Di Mariano? Uno può partite più esternamente e l'altro più dentro al campo".