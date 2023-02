Palermo-Ternana, Corini: "Non avremo riferimenti" e i dubbi su Verre

Il Palermo dopo il pari contro il Sudtirol affronterà nel turno infrasettimanale la Ternana . Gli umbri sono nel caos dopo la sconfitta interna contro il Cittadella . La lite di Bandecchi coi tifosi e le dimissioni di Andreazzoli hanno segnato una profonfa crisi tra i rossoverdi. Eugenio Corini però non vuole saperne di abbassare la guardia e ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del Barbera.

Palermo-Ternana, le parole di Corini

Eugenio Corini ha parlato in vista della partita contro la Ternana: "Gara importante per capire dove potremo arrivare in campionato. Ci arriviamo con qualche problema d'organico ma la classifica si costruisce un passo alla volta. Il tema tattico va variato in base all’avversario. Il concetto è che tutti stanno crescendo. Io sono solo concentrato sulla partita con la Ternana. Sarà una partita dove non avremo riferimenti: dobbiamo viverla con equilibrio e cuore. Il bilancio di queste partite è sicuramente positivo: dobbiamo capire le cose in cui dobbiamo migliorare e ciò fa parte di un processo di crescita".

Poi le parole sui singoli e gli infortuni: "Sicuramente Graves e Sala non ci saranno, recuperiamo Bettella: lo portiamo con noi ma può essere disponibile per un piccolo ritaglio. Verre è debilitato e non ha dormito bene, sarà convocato ma non so se giocherà". In chiusura le parole sui rinnovi di Valente e Marconi: "Se lo sono meritati non solo per quello che hanno fatto in questi mesi di campionato. Manca solo una formalità".