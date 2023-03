Pisa-Palermo, Corini: "La sconfitta dell'andata ci ha insegnato tanto". Poi su Verre e Brunori...

Dopo il pari contro la Ternana nel turno infrasettimanale, il Palermo sta preparando la sfida contro il Pisa. Un big match a tutti gli effetti con le due squadre in corsa per le zone alte della classifica. Con il ritorno di D'Angelo sulla panchina i nerazzurri hanno cambiato passo ecco perché il match dell'Arena Garibaldi potrebbe regalare tante emozioni. I rosanero vengono da un trittico difficile e chiuso con tre pareggi (Frosinone, Sudtirol e Ternana) e si preparano per affrontare i nerazzurri. A tal proposito ha parlato in conferenza stampa anche l'allenatore Corini, al rientro dopo la squalfica dell'ultimo turno di campionato.