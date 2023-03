Parma-Palermo, Corini: le condizioni di Brunori e le tante assenze

Sfida playoff quella del Tardini tra Parma e Palermo . Le due squadre sono separate da un solo punto con i rosanero avanti. Eugenio Corini , dopo aver fatto un ritiro di cinque giorni a Girona , è tornato a lavorare in terra siciliana per preparare al meglio la trasferta. Tante le assenze per il tecnico, ma un recupero importante come quello di Brunori . Lo stesso allenatore ha parlato a due giorni dalla partita.

Parma-Palermo, le parole di Corini

Eugenio Corini ha analizzato la sfida del Tardini: "Nonostante le difficoltà, so che andremo a Parma per fare una grande gara. Abbiamo tanti tifosi, sentiamo la loro spinta e io so cosa vuol dire averla lì per tutti i 90 minuti. Abbiamo studiato tutte le situazioni, siamo pronti. Vazquez? Lui è un giocatore forte e necessario per loro, ma non è l’unico".

Sui singoli: "Marconi, Broh, Bettella e Sala potremmo recuperarli la prossima settimana. Verre ha avuto la febbre e abbiamo preferito tenerlo a riposo. Vogliamo capire se potrà raggiungere i compagni a Parma. Nedelcearu non sarà con noi e non è convocabile perché non è stato bene. Di Mariano ha provato a forzare stamattina ma sente male al ginocchio. Brunori? È fluido nei movimenti e sta bene, sia atleticamente che mentalmente".