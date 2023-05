Palermo, verso il Cagliari entusiasmo alle stelle, tremila all'allenamento

Un finale di stagione destinato a regalare ancora tante emozioni quello della Serie B . Se è vero che sono già stati assegnati a Frosinone e Genoa i due piazzamenti per la promozione diretta e che il Benvento è davvero vicino all'ultimo posto matematico e alla retrocessione, da stabilire ancora le squadre che prenderanno parte a playout e playoff. In corsa per la post season che assegnerà la terza promozione in Serie A c'è anche il Palermo , che sabato alle 14 affronterà il Cagliari, e che è stato caricato a dovere da migliaia di tifosi nell'ultimo allenamento.

Palermo, in 3000 al Barbera

I rosanero tra tre giorni affronteranno i rossoblu all'Unipol Domus: un match che la squadra di Eugenio Corini non potrà assolutamente fallire, poiché, con due giornate da giocare, si trova a -6 dalla zona playoff. Il Palermo si trova a 48 punti, gli ultimi due posti disponibili occupati da Parma e proprio Cagliari con 54. Dunque servirà necessariamente una vittoria nella gara contro gli uomini di Claudio Ranieri. E in vista di un match che vale una stagione, il Palermo si è preparato con un test in famiglia contro l'Under 17, al quale i tifosi rosanero hanno assistito dando grande carica per l'incontro di sabato. All'allenamento, infatti, erano presenti ben 3000 persone che hanno occupato a tribuna coperta dello stadio Barbera. Ha riscosso decisamente successo l'iniziativa della società di aprire le porte dello stadio ai tifosi in occasione della partitella infrasettimanale in famiglia. I calciatori di Corini, prima dell'inizio della seduta, hanno regalato circa trenta palloni ai supporter presenti, calciandoli dal campo direzione tribuna. Non si è invece tenuta la passerella organizzata per i giocatori fra i tifosi per concedere autografi e foto ricordo a causa della straordinaria affluenza, che non ha permesso di rispettare le misure di sicurezza. La partitella, alla fine, è stata vinta dal Palermo dei grandi per 12-0: in evidenza Tutino, autore di ben 5 reti.

