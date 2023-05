Corini, conferenza Palermo: classifica, playoff, il passato al Brescia

Ultima giornata di campionato per la Serie B. Alcuni verdetti sono noti già da tempo, come le promozioni dirette per Frosinone e Genoa, altri da nemmeno una settimana, come le retrocessioni di Benevento e Spal. Ma ancora verdetti da definire per quanto riguarda playout e playoff. Alla post season che porterà un'altra squadra a salire in Serie A spera di partecipare anche il Palermo, che nel match del Barbera con il Brescia si giocherà la qualificazione.