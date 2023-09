Palermo, Corini coccola Desplanches "Ma Pigliacelli sta facendo bene"

Il Palermo non vuole fermarsi e in trasferta contro l' Ascoli , domani sabato 16 settembre alle 14 , andrà a caccia della terza vittoria consecutiva e del quarto risultato utile di fila.

Eugenio Corini ha presentato in conferenza stampa la sfida valida per la quinta giornata di Serie B invitando i suoi ragazzi a non abbassare la guardia contro un avversario che, fatta eccezione per il 3-0 casalingo rifilato alla FeralpiSalò neo-promossa, ha già perso tre partite.

Ascoli-Palermo, Corini: "I nostri tifosi vanno premiati"

Corini ha esordito: “L'Ascoli vorrà aggredirci, dovremmo essere bravi noi a indirizzare e a guidare la partita per portare il risultato a casa. A me piace tanto giocare bene a calcio, ma non sempre è possibile. Con l’atteggiamento dobbiamo portare i tifosi a spingere la squadra in campo".

Quei tifosi che sono pronti a macinare chilometri per spingere le aquile: "Chi viene in trasferta merita il nostro massimo rispetto. Vogliamo offrire loro una grande prestazione sperando di regalargli un grande risultato per poi riempire il “Barbera” contro il Cosenza. L’unità è fondamentale, sappiamo cosa vogliamo fare e ce ne assumiamo ogni responsabilità".