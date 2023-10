Palermo, Corini e il dubbio Brunori: "Potrebbe non giocare, il motivo"

Riparte la rincorsa del Palermo alle zone altissime della classifica in Serie B . I rosanero si apprestano a sfidare il Lecco fanalino di coda al Renzo Barbera , provando a risollevare il dato dei punti racimolati in casa. Una vittoria sarebbe preziosa per i siciliani dopo i risultati maturati quest'oggi : in caso di 3 punti scavalcherebbero il Catanzaro e si porterebbero al secondo posto a -3 dal Parma capolista ma con una gara in meno rispetto ai gialloblù.

Palermo-Lecco, parla Corini

Alla vigilia del match ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Palermo, Eugenio Corini. Tra i temi affrontati quello di Brunori, la cui titolarità contro il Lecco è in dubbio: "Brunori ha subito un lutto importante, ha saltanto un allenamento in settimana e oggi era assente per presenziare al funerale della nonna. Tra stasera e domani parlerò con lui, in base a come reagirà prenderà una decisione. Lui ha una tempra forte, ma se non dovesse partire titolare giocherà Soleri al suo posto". Il Palermo domani proverà a trovare i 3 punti al Barbera, per migliorare il rendimento casalingo che per ora ha visto due successi, un pareggio e una sconfitta: "Il nostro percorso fuori casa è incredibile (4 vittorie e 1 pari, ndr), in casa abbiamo lasciato qualcosa e bisogna lavorare su questo: esprimendo un gioco aggressivo, ci sta subire qualcosa in contropiede, ma l'indirizzo è quello giusto. Lavoriamo per migliorare anche il tiro da fuori: arriviamo alla conclusione con tanti calciatori, se riuscissimo a migliorare il dato sarebbe straordinario".