Il gol da centrocampo dell'ex Juve non basta al Palermo: 3-3 Parma al 96'!

La domenica di Serie B splende con due meraviglie di Brunori . L'ex attaccante della Juventus , si prende sulle spalle l'attacco del Palermo al Tardini contro il Parma, ma non basta. Due gesti tecnici da Louvre: il primo un pallonetto da 40 metri , il secondo un tiro a giro imprendibile per il portiere . I rosanero però abbassano il livello d'attenzione troppo presto e subiscono la rimonta dei padroni di casa nel finale. Tre punti che valgono il sorpasso dei ragazzi di Pecchia sul Venezia in testa alla classifica.

Serie B, risultati e marcatori

Il Palermo sfiora l'impresa al Tardini dopo un inizio incredibile nel segno del suo numero nove, autore di una doppietta in appena venti minuti. Sesto gol in campionato per Brunori. Dopo il doppio vantaggio rosanero, il Parma rialza la testa e al 51' riapre il match con Estevez. Pecchia ci crede, ma la doccia fredda arriva da Segre all'86'. I ducali non si abbattono e nel recupero completano una clamorosa rimonta con le reti di Mihaila e Charpentier. Beffata nel finale anche la Reggiana, che rimanda ancora l'appuntamento con i tre punti. Una vittoria solo assaporata per Nesta, che passa avanti grazie alla rete di Girma al 76'. Il centrocampista si rende poi protagonista in negativo, lasciando la squadra in inferiorità numerica. Il Brescia ne approfitta e segla il pari al 92' con Moncini. Ancora un successo per il Como di Fabregas, questa volta contro il Modena di Bianco: apre le danze Verdi su rigore, risponde Zaro nella ripresa e poi Gabrielloni si prende la scena a tre dal termine. I blu reali riducono la distanza dalla testa della classifica a soli tre punti e iniziano a sognare.