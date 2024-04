Un tempo top di Palermo e Roma, ora è irriconoscibile: avete capito chi è?

Ieri, domenica 7 aprile 2024, è stata una data storica per il Palermo . Il Palermo City Football Academy , il primo Centro Sportivo di proprietà del club rosanero in oltre centovent'anni di storia, ha aperto ufficialmente i battenti. Dopo il taglio del nastro, alla presenza del management di Palermo FC e City Football Group ; di rappresentanti delle Istituzioni politiche e sportive, sono arrivati anche i primi calci al pallone su uno dei rettangoli di gioco della nuova struttura all'avanguardia.

Fabio Simplicio ancora impeccabile dal dischetto

Presenti in qualità di ospiti d’eccezione in tribuna in occasione di Palermo-Sampdoria 2-2, hanno partecipato all'evento baciato da uno splendido sole primaverile anche Amauri, Bombardini, Migliaccio, Pastore, Sorrentino e tanti altri giocatori che hanno fatto la storia della società siciliana.

Tra i vari era presente anche Simplicio: un po' in sovrappeso, ma col piede sempre educatissimo, ha strappato applausi, in particolare, l'ex centrocampista brasiliano che ha trasformato un calcio di rigore incrociando col destro. Un video, virale, documenta la perfetta esecuzione. E voi lo avevate riconosciuto?