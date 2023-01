Zanimacchia passa ufficialmente al Parma: la formula del trasferimento

Nuovo cambio di maglia per Luca Zanimacchia. L'attaccante classe 1998, scuola Juventus Next Gen, saluta la Cremonese dopo pochi mesi, partendo in prestito: la direzione è il Parma. Dunque nuova esperienza, con la possibilità però di restare definitivamente in gialloblu: il club emiliano, infatti, si è assicurato il calciatore con la formula del prestito con diritto di riscatto (e controriscatto).