Parma-Pisa, Pecchia: la rabbia del risultato e l'arbitro. Su Buffon...

Il Parma, dopo la vittoria contro il Frosinone, trova un'altra sconfitta interna contro il Pisa . In casa la squadra di Pecchia non riesce a ingranare e cambiare la marcia necessatia per dare continuità alle buone prestazioni fornite, ma che hanno poi sortito pochi punti sin qui nell'ultimo periodo. Al termine della partita contro i toscani, l'allenatore degli emiliani ha parlato in conferenza stampa.

Parma-Pisa, le parole di Pecchia

Fabio Pecchia ha analizzato la prova dei suoi ragazzi dopo il Pisa: "Eravamo in pieno controllo. La squadra ha fatto un'ottima prestazione, ma il fatto di non aver creato occasione limpide è un dato incontenstabile. Fa rabbia sempre il risultato ma la soddisfazione che i ragazzi sono dentro e fanno delle cose buone c'è. Io devo analizzare questo, anche se alla lunga dobbiamo pensare di vincere le partite. C’è rabbia, c’è delusione soprattutto e poi c’è un pizzico di serenità che dobbiamo continuare a lavorare lo stesso e continuare a starci dentro. Abbiamo subito un gol quando eravamo in pieno controllo e giocavamo stabilmente nella metà campo avversaria. La sconfitta pesa maledettamente, brucia perché a volte le sconfitte non danno il giusto merito a quello che fanno sul cambio i ragazzi".

Poi le parole sull'arbitro: "Decisioni da rivedere, sono stato ammonito anche io. Sono state bloccate due ripartenze che potevano svilupparsi in maniera differente... Oggi (ieri n.d.r.) è il compleanno di Aureliano e gli facciamo gli auguri". In chiusura le parole sulla gestione del gruppo: "Buffon-Chichizola? Gestione delle risorse, così come Ansaldi uscito stremato da Frosinone e andava gestito".