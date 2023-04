Parma, Vazquez offeso dai tifosi del Palermo: arriva la risposta social

Il Parma vince in casa contro il Palermo e fa uno scatto verso i playoff superando in classifica proprio i rosanero. Uno dei protagonisti è stato senza dubbio Franco Vazquez. El Mudo, senza segnare, è stato prezioso per la squadra in fase di possesso e di finalizzazione dove è entrato nell'azione del secondo gol dei gialloblù. Protagonista non solo in campo visto che si è trovato a dvoer rispondere ad alcuni tifosi del Palermo sui social che l'hano offeso.