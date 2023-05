Pecchia, conferenza Cagliari-Parma: dubbi in difesa e condizioni Ansaldi

"La differenza la farà la voglia di vincere". Fabio Pecchia esordisce così in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cagliari nella semifinale playoff di Serie B . Un match equilibrato come dimostrano i numeri stagionali e i punti conquistati (60 per entrambe, avanti i gialloblù per scontri diretti), ma gare totalmente slegate rispetto all'andamento avuto in campionato. Quella tra Parma e Cagliari, vittorioso nel match contro il Venezia , rappresenta la possibilità di continuare a sognare la promozione in Serie A. Un match che nasconde al suo interno tante sfide: Pecchia-Ranieri , Vazquez-Lapadula e quella tra due squadre vogliose di tornare nella massima serie.

Cagliari-Parma, conferenza Pecchia

Fabio Pecchia ha analizzato la prossima sfida contro il Cagliari: "Determinante sarà l'aspetto fisico, quello tattico e quello motivazionale. Contro il Venezia ho visto una squadra in salute e di grandi valori. Zero calcoli e giocare la partita. Se ne vedono di tutti i colori in Lega Pro o in Champions. Lapadula? C'è poco da dire. E' in un momento di forma eccezionale ed è pericoloso anche quando non segna".

Sui singoli: "Ansaldi sarà out. Non è ancora pronto. In difesa potrei scegliere tra Cobbaut e Circati. Non avremo Camara squalificato ma abbiamo giocatori in grado di poter determinare come Bonny o altri. Io voglio vedere in campo la mia squadra, non guardo agli altri e non tolgo nessuno al Cagliari". Poi in chiusura una battuta sulla possibilità di vedere in campo Pavoletti: "Bisognerebbe chiamare Ranieri, ma credo di sì".