Pecchia, conferenza Parma-Cagliari: il boss Ranieri e il fattore Tardini

Una gara beffa, ora la voglia di rivalsa. Domani sera al Tardini andrà in scena la gara di ritorno della semifinale dei playoff di Serie B tra Parma e Cagliari. I rossoblù, all'andata, si sono imposti per 3-2 recuperando da una situazione di doppio svantaggio con una clamorosa rimonta. A suonare la carica in casa gialloblù ci ha pensato il tecnico Fabio Pecchia in conferenza stampa.

Parma-Cagliari, Pecchia: "Uniti come una famiglia" Pecchia ha trasmesso pura carica: "Abbiamo bisogno della spinta di tutti, saranno 100 minuti decisivi e noi dobbiamo fare il nostro in campo. Sono sicuro che i tifosi faranno la propria parte sugli spalti. Serviranno intensità fisica ed emotiva. Per battere una squadra forte come il Cagliari dobbiamo combattere tutti insieme come una famiglia. Sappiamo tutti qual è l'obiettivo che vogliamo centrare. Dobbiamo essere tutti uniti".

Parma-Cagliari, Pecchia: "Sarei il primo a fare i complimenti a Ranieri" Pecchia e Ranieri dentro Parma-Cagliari. Tutto pronto per la sfida nella sfida da provare a vincere con il sostegno dei supporter emiliani: "Servirà un clima straordinario per ottenere un risultato che ci permetterebbe di andare a giocarci la finale e scrivere la storia del club. Sarà un Tardini pieno, questo è una grande soddisfazione. Sono sicuro che i ragazzi faranno una grande prestazione, poi a fine gara vedremo chi avrà la meglio e se servirà sarò il primo a fare i complimenti al "boss" Ranieri. È bello vivere momenti così. Non mi sento di aggiungere altro".

