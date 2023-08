Pecchia, conferenza Parma-Cittadella: "Favoriti in B? Mi tappo le orecchie"

Voglia di confermarsi e crescere. Questi i due aspetti che Fabio Pecchia vuole dal suo Parma soprattutto dopo l'ottimo inizio di stagione: dal precampionato fino alla vittoria al San Nicola in Coppa Italia contro il Bari e il successo all'esordio in B con la FeralpiSalò .

Nella seconda giornata del campionato cadetto la formazione emiliana affronterà il Cittadella, vincente nella prima uscita contro la Reggiana, ancora al Tardini e proprio riguardo questa sfida l'allenatore ha parlato in conferenza stampa analizzando anche gli obiettivi.

Parma-Cittadella, conferenza Pecchia

Fabio Pecchia ha parlato alla vigilia della sfida contro il Cittadella: "Noi favoriti per la B? Mi tappo le orecchie... Il nostro focus deve essere quello sul campo. Siamo alla seconda di campionato e pensiamo alla prossima partita, inutile sprecare energie". Sugli avversari: "Rispetto all'anno scorso hanno un reparto avanzato più strutturato. E' una gara tosta e dovremo portarci dietro l'esperienza dei mesi passati per affrontare formazioni con queste carattersitiche. Al momento, per quanto hanno fatto vedere, loro valgono il Parma".

Sui singoli: "Estevez è un equilibratore e chiunque gli giocherà vicino avrà maggiore libertà di avanzare: Hernani, ma possono anche essere Sohm o Bernabé". Proprio sullo spagnolo ha ribadito: "Può giocare in tutti i ruoli della zona centrale del campo perché abbina qualità e quantità. Il suo utilizzo andrà in base alla squadra da affrontare". Sugli infortunati: "Non ci sarà Man, mentre sono tornati in gruppo Colak e Hainaut. Del Prato sta bene". In chiusura ha parlato del mercato: "La rosa va completata" - ha sottolineato Pecchia in conferenza - "e molto dipenderà dai movimenti in uscita da fare".