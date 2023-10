Pecchia: "Parma, testa solo all'Ascoli. Felice per Charpentier"

Fabio Pecchia carica il Parma alla vigilia della trasferta con l'Ascoli, valida per l'undicesima giornata di Serie B ed in programmal "Del Duca" con calcio d'inizio alle 16:15: "Sarà la prima di tre partite in una settimana, le scelte vengono fatte per la partita di domani. Quella contro l'Ascoli è una partita spigolosissima, in un ambiente caldissimo. Pensiamo solo a questa sfida. In mezzo al campo e davanti l'Ascoli ha giocatori ben assemblati oltre a un allenatore, William Viali, che l'anno scorso ha fatto un gran lavoro a Cosenza e si sta ripetendo. Nelle ultime cinque partite hanno fatto una serie importante, con una buona organizzazione. Spesso si adeguano all'avversario. Dovremo essere prontissimi per una partita impegnativa".

Ascoli-Parma, Pecchia sugli indisponibili e su Charpentier Il punto sull'infermeria: "Hernani non verrà con noi. Ha avuto la febbre ieri e quindi non parte. Balogh ha avuto un problemino alla caviglia. Verranno con noi Amoran e anche Cyprien. La squadra è in buone condizioni". Il gol di Charpentier contro il Como: "Sono buoni segnali per tutti. Non sono stati mesi facili, ma il gol è la migliore medicina. Garbiel continua a lavorare per mantenere i suoi standard e alzare il livello. Viene da 15 mesi di stop, l'anno scorso si è allenato poco. Deve lavorare ancora di più dei suoi compagni, ma ora abbiamo un giocatore in più: anche dal punto di vista mentale. Il gol cambia gli ha dato fiducia ed entusiasmo".

Pecchia sul primo posto in classifica del Parma e su Semmens Parma capolista: "Siamo all'undicesima giornata e stare davanti, con voglia di vincere le partite, o stare dietro non cambia il momento del campionato. Le gerarchie in classifica devono ancora essere definite. Dobbiamo continuare a costruire e mettere sempre un mattoncino in più. Se vogliamo essere leader dobbiamo costruircelo tutti i giorni, ci sarà sempre qualcuno che vorrà batterci. Noi dobbiamo giocare per vincere tutte le partite, leggeri e senza pressione". Martin Semmens nuovo manager: "Per me la priorità è la partita. Io devo essere concentrato su questo ed il gruppo anche. Testa solo all'Ascoli, fuori ci pensa la società".

