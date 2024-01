Sohm, rinnovo ufficiale con il Parma: "Voglio prendere per mano il club"

Simon Sohm è "un'eccellenza made in Parma". L'ha definito così la società nel comunicare il suo prolungamento contrattuale con i gialloblù. Il centrocampista svizzero è arrivato in Emilia nel 2020, con il club in Serie A, e da 4 stagioni rappresenta uno dei punto di riferimento della squadra. Un periodo di adattamento più che normale ma dalla scorsa annata, con l'arrivo di Pecchia, ha trovato la sua dimensione ideale nell'andare a ricoprire il ruolo dietro alla punta (in alternativa a Bernabé) o al fianco di Estevez per dare fisicità e strappi. Giocatore dotato di grandi doti fisiche, oltre a essere molto rapido e veloce nelle sue accelerazioni. Nel pareggio interno contro l'Ascoli non ha giocato, ma in questi anni ha vestito la maglia del club Ducale per ben 103 volte. Il classe 2001 ha messo la firma sul contratto per i prossimi quattro anni, un segnale della fiducia del club e della voglia del ragazzo di restare e vestire i colori gialloblù anche per il futuro.